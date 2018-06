Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno de Carvalho assume que existem dívidas no Sporting "como em todas as entidades"

Presidente leonino responde a declarações de José Eduardo na CMTV com duro ataque.

22:42

Depois de José Eduardo ter dito que "havia pagamentos em falta" no Sporting, Bruno de Carvalho admitiu que existem efetivamente dívidas, "como em todas as entidades", mas sublinhando que as mesmas não são a atletas nem funcionários.



"O 'pianista' veio 'desmentir-me', dizendo que havia dívidas... Sim existem, como em todas as entidades, eu não disse que não. Mas falei de atletas e funcionários", explicou o presidente leonino, desferindo depois um duro ataque ao antigo jogador em resposta às suas palavras, acusando-o de ser "um dos cúmplices desta golpada" e questionando-o sobre "quantos anos de contrato de 'chulice' já lhe prometeram para andar a cozinhar tudo isto."



"Duas coisas ele pode ter a certeza: comigo a Presidente, ele tem de apresentar, no concurso de catering aberto, preços que não 'chulem' mais o Sporting para a sua proposta sequer ser tida em conta, e que a dívida que o Sporting tem para com a Casa do Marquês será a ÚLTIMA a ser paga, visto ele ser um dos cúmplices desta golpada que tanto tem prejudicado, financeiramente e não só, o Clube, a SAD, o Conselho Diretivo e a Comissão Executiva - ele não deixará, como os outros, de responder nos locais certos por isso. Quantos anos de contrato de 'chulice' já lhe prometeram para andar a 'cozinhar' tudo isto? Nos 'corredores' dizem que já lhe foi oferecido um contrato de mais outros 15 anos. Mas os 'corredores' são muito más línguas...", atirou.