Bruno de Carvalho ataca Varandas: "Nunca vi uma conferência tão lamechas"

Ex-presidente leonino ao ataque após conferência de imprensa de Frederico Varandas.

19:29

Bruno de Carvalho já reagiu à conferência de imprensa de Frederico Varandas, sobre a situação do Sporting, com um duro ataque ao atual presidente dos leões.



"Nunca vi uma conferência de imprensa tão lamechas e autofágica. Levou o tempo todo a dizer mal do clube, dos funcionários, do software... parece que voltámos a 2011/2012. E pela primeira vez oiço um presidente de clube dizer com orgulho que tinha menos sócios", disse o ex-presidente leonino.