"Se tivesse estado na Academia não havia AG, tinha morrido ali", diz Bruno de Carvalho

Presidente do Sporting reage à conferência de Jaime Marta Soares desta quinta-feira.

21:31

Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, deu esta quinta-feira à noite uma entevista à Sporting TV, na qual falou sobre a conferência de imprensa de Jaime Marta Soares sobre a Assembleia Geral deste sábado."Devíamos esclarecer mais os sportinguistas do que andar a dar entrevistas em todas as televisões, a pedir que se lancem difamações em todo o lado. Temos de tentar esclarecer os sportinguistas com a maior imparcialidade possível", começou por dizer."Para muitos existem dois presidentes, dois presidentes da Mesa, dois presidentes do Conselho Fiscal e Disciplinar, que agora é uma Comissão de Fiscalização. Isto não é entendido por parte dos sócios do Sporting Clube de Portugal", referiu Bruno de Carvalho, que falou também sobre o comentário de Artur Torres Pereira à CMTV, que disse não ter medo de Bruno."Fico contente que as pessoas não tenham medo de mim, mas fico muito triste, não em meu nome pessoal, mas em nome dos sportinguistas, que as pessoas não estejam aqui para podermos debater estas temáticas todas", disse.Na entrevista, Bruno de Carvalho confessou que em fevereiro colocou a hipótese de sair e que colocou uma "fasquia muito elevada". E atualmente? "Se nós nos formos embora estamos somente a dar razão a todos os processos de justa causa dos jogadores. Não me parece que seja a defesa dos superiores interesses do Sporting Clube de Portugal", confessa.Bruno de Carvalho explicou ainda não pode demitir-se sob pena de estar a dar razão aos jogadores que invocaram justa causa para rescindir. O presidente do Sporting explicou a sua visão, mas começou antes por detalhar a visão de Jaime Marta Soares."Vou colocar-me do lado de Marta Soares e da Comissão de Fiscalização por ele nomeada. Qual é a visão de Marta Soares? É que temos de sair porque temos culpa naquilo que se passou na Academia. Por isso não aceitou nenhuma das soluções que propusemos. Se nos formos embora, estamos a dar razão aos processos de justa causa dos jogadores. Não me parece que isso seja a defesa dos interesses do Sporting", referiu na Sporting TV."Qual é a visão do nosso lado? Não compete a uma Comissão de Fiscalização transitória entrar nisso. A nossa Comissão de Fiscalização tem vários pedidos de suspensão e expulsão de Jaime Marta Soares e de vários elementos daquelas comissões, mas não considera que é o seu trabalho estar sequer a analisar esse pedidos, porque é uma comissão transitória. Estar a expulsar ou suspender sócios não é o normal funcionamento. Se quiséssemos entrar por aí, do lado de cá havia uma série de pedidos. Não tendo nós nada a ver com o sucedido na Academia, nem tendo sido nós a criar nenhum clima hostil, no momento em que saíssemos estávamos a dar justa causa aos jogadores", acrescentou o presidente.

"Tenho pena de não ter estado na Madeira. Se lá tivesse estado, o que aconteceu no aeroporto não tinha acontecido. Garanto-vos que o cordão de segurança, que estava feito, não tinha lá adeptos", disse Bruno.

"Tal como a Academia. Se tivesse estado na Academia, não havia Assembleia Geral de dia 23 de junho, porque tinha morrido ali. E já não podia ser destituído. Só passavam por cima de mim. O que se passou foi um ato criminoso contra o Sporting e, também, um ato contra mim, enquanto representante máximo do clube", revelou.



Sócios respondem se querem "revogação coletiva, com justa causa" do CD



O presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Sporting revelou esta quinta-feira à agência Lusa que vai ser perguntado aos sócios se pretendem ou não a "revogação coletiva, com justa causa, do mandato dos membros do Conselho Directivo".



Em comunicado, Jaime Marta Soares adiantou que será essa a questão à qual os sócios terão de responder na AG de sábado, com "sim", "não" ou "abstenção" à continuidade do Conselho Directivo liderado por Bruno de Carvalho.

Antes, em conferência de imprensa, na Altice Arena, em Lisboa, para explicar o funcionamento da AG de sábado, Jaime Marta Soares afirmou que, seja qual for o desfecho da reunião de sábado, as eleições no clube serão marcadas "no prazo previsto nos estatutos", em "meados de setembro".