"Bruno de Carvalho vem às instalações do Sporting quando quiser", avança Fernando Correia

"Bruno de Carvalho continua a ser sócio e presidente do Conselho Diretivo do Sporting Clube de Portugal", afirmou Fernando Correia.



Bruno de Carvalho não esteve hoje presente na conferência de imprensa convocada por ele, em Alvalade, depois da decisão da suspensão preventiva decretada pela anterior Comissão de Fiscalização.De início, o porta-voz do presidente leonino frisou que a "Comissão de Fiscalização não tem qualquer legitimidade".