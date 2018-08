Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno de Carvalho dá os parabéns ao Benfica... e lembra e-toupeira

"Acho que não vai haver eleições dia 8 e acho que quando houver o Sporting vai continuar com o projeto que tinha", disse.

20:24

Bruno de Carvalho felicitou o Benfica pela passagem à fase de grupos da Liga dos Campeões. O presidente destituído do Sporting, em entrevista à Rádio Mais Oeste, esta quarta-feira, surpreendeu o representante do clube da Luz num painel do programa ‘Bancada 360’, daquela estação radiofónica, não deixando de enviar uma indireta a propósito do facto de a SAD dos encarnados ter sido constituída arguida no âmbito do processo E-toupeira.



"Eu sei que têm um painel, com convidados de Benfica, FC Porto e Sporting. Já agora, quero dar os parabéns ao representante do Benfica. Perante o problema gravíssimo que aconteceu, deram uma resposta dentro de campo muito agradável e é sempre bom para Portugal. Dou-lhe os meus parabéns pela passagem para a fase de grupos da Liga dos Campeões", declarou Bruno de Carvalho, no início de uma entrevista onde voltou a defender os seus pontos de vista, nomeadamente sobre os efeitos da providência cautelar que interpôs, no sentido de anular a validade das deliberações da Assembleia Geral de destituição, de 23 de junho.



"(A providência cautelar) anulou os efeitos da Assembleia Geral do dia 23. A partir do dia 1 (de agosto) tudo aquilo que fizeram tem validade zero, no clube e na SAD. Estamos aqui perante um problema grave. Espero que as pessoas tenham essa noção", argumentou Bruno de Carvalho, que acusou ainda a Comissão de Fiscalização de recorrer a "modos de resistência" de forma a impedir a aplicação da decisão da medida judicial.



"Acho que não vai haver eleições dia 8 e acho que quando houver o Sporting vai continuar com o projeto que tinha e com o presidente que tinha", prosseguiu, antes de atacar a Comissão de Gestão pelo "discurso miserabilista."



"Estávamos governados por um demónio. Faltou-me pôr a forquilha na mão e os adornos na testa", ironizou.