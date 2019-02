Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno de Carvalho: "De cada vez que me batem à porta já penso que é a polícia para me ir deter"

A 11 de novembro de 2018, Bruno de Carvalho foi detido para interrogatório no âmbito da investigação sobre o ataque à Academia, tendo saído cinco dias depois.

"Sem Filtro – As Histórias dos Bastidores da Minha Presidência" chega esta sexta-feira às livrarias.



A 11 de novembro de 2018, Bruno de Carvalho foi detido para interrogatório no âmbito da investigação sobre o ataque à Academia, tendo saído cinco dias depois sob caução de 70 mil euros e obrigado a apresentações diárias às autoridades. "Até tinham um cão para farejar à procura de estupefacientes", lembra BdC, acrescentando que lhe foram apreendidos passaporte, telemóvel, dois computadores portáteis (um da irmã), um disco externo e umas oito pendrives." Na sua cela, na GNR de Alcochete, "dormia ao lado de uma latrina e de um lavatório com um buraco de onde saía água em tons de azul." "Também sofro de claustrofobia e tive de lutar bastante para não ter ataques de pânico. Consigo estar fechado num sítio se tiver a chave", revela, reconhecendo que "é difícil" viver com a mancha de ser visto como o "mandante dos ataques à Academia." "De cada vez que me batem à porta já penso que é a polícia para me ir deter", confessa.



Em jeito de conclusão, Bruno de Carvalho recorre a linguagem futebolística. "Se isto fosse um jogo, eu estaria a ser goleado por 5-0. Mais que não seja pelos cinco dias que passei detido. Mas ainda só estamos no intervalo. Vem aí a segunda parte."