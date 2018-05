Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno de Carvalho não esclarece situação de Jesus

Presidente do Sporting diz que "ninguém está suspenso", mas foi muito evasivo à saída de Alvalade.

14.05.18

"Todos assistimos a um jogo que prejudicou imensamente o Sporting, e que nos fez perder milhões". Foi uma das poucas frases completas que Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, disse à saída do Estádio de Alvalade.



"Nós fizemos uma série de reuniões e vocês fizeram uma série de invenções", disse Carvalho, em declarações aos jornalistas a partir da janela do carro em que deixou Alvalade.



Com muitas farpas aos jornalistas, o presidente do Sporting não esclareceu se Jorge Jesus está ou não suspenso, remetendo os esclarecimentos.



"Ninguém está suspenso", disse o líder leonino, mas acrescentou ainda mais confusão à conversa: "Esperem pelo Bruno, porque o presidente não suspendeu".



Mais tarde, num telefonema para a Sporting TV, o presidente do clube reiterou que as reuniões desta segunda-feira decorreram "com toda a tranquilidade" e afastou cenários de suspensões do treinador ou de jogadores.



Reunião para avaliar derrota na Madeira

A direção do Sporting convocou esta tarde a equipa técnica e vários jogadores do Sporting para uma reunião no Estádio da Alvalade, para abordar a derrota da equipa perante o Marítimo, que relegou os leões para terceiro lugar na Liga e afastou o Sporting da Liga dos Campeões.



No decorrer da reunião, Jorge Jesus terá sido suspenso de funções, cenário que Bruno de Carvalho desmente, sem, no entanto, explicar em que situação está o treinador. Os jogadores presentes terão tomado o lado de Jesus, não sendo claro se haverá consequências disciplinares.