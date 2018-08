Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno de Carvalho entrega recandidatura à presidência que Sporting pode rejeitar

Ex-presidente revelou que lhe foi dada razão numa providência cautelar que tinha interposto. Tribunal não obriga a que a candidatura seja aceite.

Bruno de Carvalho revelou esta segunda-feira que lhe foi dada razão numa providência cautelar que tinha interposto e que por isso vai "marcar a entrega" da lista que encabeça de recandidatura à presidência.



"É uma vitória do Sporting, não pessoal. Estamos satisfeitos por justiça estar a dar-nos razão, colocando fim a uma série de atropelos", disse o antigo presidente do Sporting em conferência de imprensa.



Está em causa a entrega da lista, que foi recusada por Jaime Marta Soares, que agora o tribunal diz que deveria ter sido aceite. No entanto, o juiz diz depois que caberá ao Sporting valerá ou não a candidatura. Bruno de Carvalho pode continuar a estar afastado das eleições, tanto mais que foi já concluído o processo disciplinar. Quando a providência cautelar foi interposta, Bruno de Carvalho ainda não conhecia a sanção que o suspende por um ano de sócio do clube.



Bruno de Carvalho, que não explicou os termos em que a providência foi interposta, visou especialmente Marta Soares: "Se Marta Soares não receber a candidatura corre o risco de desobediência. Que não se arme em santo", continuou Bruno de Carvalho.



"Como sportinguista e português hoje renasci um pouco. A justiça tarda mas não falha", finalizou.



Para já, com esta decisão, pode nada mudar. A lista de Bruno de Carvalho terá de ser aceite, mas diz o juiz que o Sporting terá depois de analisar se a suspensão lhe retira os direitos de concorrer às eleições de 8 de setembro.