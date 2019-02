Bruno de Carvalho e a afirmação "muito infeliz" de William: "Quero que os adeptos se f…"

"Sem Filtro – As Histórias dos Bastidores da Minha Presidência" chega esta sexta-feira às livrarias e relata vários episódios polémicos.

"Sem Filtro – As Histórias dos Bastidores da Minha Presidência" chega esta sexta-feira às livrarias. Record leu as revelações de Bruno de Carvalho sobre os cinco anos à frente do Sporting e faz, ao longo do dia, um resumo de todos os temas e protagonistas. William Carvalho é um dos jogadores que BdC fala, relatando um episódio na época 2016/17.No final do jogo com o Chaves (2-2), da Liga 2016/17, Jesus estava castigado e Bruno foi ao balneário. "Senti que a equipa tinha de render mais e quis manifestar essa minha insatisfação. Mas não entrei no balneário a ofender ninguém. Não chamei ‘chulos’ aos jogadores, entre outras mentiras (…)." Na conversa com os jogadores, o ex-presidente alertou para os adeptos que tinham ido apoiar a equipa e lembrou que a seguir teria de ir confrontar-se com a insatisfação de centenas deles no Núcleo de Vila Real. "Neste momento, o William Carvalho tem uma intervenção muito infeliz: ‘Quero que os adeptos se f…’", conta Bruno. "Hoje, acredito perfeitamente que aquele não era o sentimento dele. (…) Aquela frase foi o resultado da frustração. Mas estávamos todos desiludidos e claro que, naquele momento, as suas palavras me caíram mal. Por isso, aí sim, a discussão subiu de tom", conta, ainda, admitindo que as declarações de William e Adrien, no dia seguinte, à Sporting TV, foram feitas "a pedido da direção."