Bruno de Carvalho e a relação com o presidente do Benfica: "Vieira estragou tudo"

Da denúncia dos vouchers ao "num ano ganho eu e no outro ganhas tu": "Alianças só com a minha mulher e na mão esquerda".

"Sem Filtro – As Histórias dos Bastidores da Minha Presidência" chega esta sexta-feira às livrarias. Record leu as revelações de Bruno de Carvalho sobre os cinco anos à frente do Sporting e faz, ao longo do dia, um resumo de todos os temas e protagonistas.



A denúncia dos vouchers



A 5 de outubro de 2015, Bruno de Carvalho espoletou a polémica dos vouchers oferecidos pelo Benfica no final dos jogos, ao exibir na TVI24 um kit Eusébio "recebido de forma anónima." "Até hoje não sei quem foi. Essa é a mais pura das verdades", garante BdC, que lamenta que "as autoridades desportivas do país" não tenham dado "a devida importância" ao assunto, entretanto anexando pelo Ministério Público aos processos E-mails e Mala Ciao.



"Ganho eu, ganhas tu" com Vieira



Bruno de Carvalho diz que "em fase de conflito, o Benfica consegue ser muito mais grosseiro do que o FC Porto". "No início tive uma relação saudável com Luís Filipe Vieira. (…) Mas Vieira estragou tudo no momento em que me fez uma sugestão descabida após uma reunião na Liga", conta Bruno de Carvalho.



"Estava a dirigir-me para o meu carro quando o presidente do Benfica veio ter comigo: 'Temos de falar. Precisamos de arranjar aqui uma maneira boa para os dois. Num ano ganho eu e no outro ganhas tu’ Referia-se ao campeonato de futebol e a uma estratégia de conquistas repartidas para isolar o FC Porto", acusa. "Foi quando lhe respondi: 'Alianças só com a minha mulher e na mão esquerda'."