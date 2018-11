Bruno de Carvalho e Mustafá já estão no Tribunal

Inquirição estava prevista para as 10h00 desta terça-feira.

O antigo presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, e um dos cabecilhas da claque Juventude Leonina, Mustafá, vão ser ouvidos esta terça-feira no Tribunal do Barreiro. A inquirição estava prevista para as 10h00 mas a greve dos funcionários judiciais atrasou o início do interrogatório.No Tribunal do Barreiro está montado um enorme dispositivo policial com várias dezenas de elementos da PSP que já alargaram o perímetro de segurança.



Os funcionários judiciais continuam em protesto à porta do Tribunal do Barreiro e ainda não entraram nas instalações. O interrogatório ainda não se iniciou.

































Ao que a jornalista do CM conseguiu apurar no local, os funcionários judiciais vão entrar no tribunal pelas 11h00. Devem abandonar para almoço às 12h00, regressanto pelas 13h30.



A partir das 16h30 a greve dos funcionários passará a ter "100% de adesão" e não vão existir interrogatórios para lá dessa hora.



Existe a possibilidade do interrogatório se prolongar até quarta-feira.



A mensagem "Força Bruno" é exibida por alguns adeptos e adeptas do clube leonino que permanecem atrás do perímetro de segurança criado pela PSP junto Tribunal do Barreiro.



Ouvem-se vários cânticos de apoio ao antigo presidente do Sporting.































A CMTV captou a primeira imagem de Bruno de Carvalho antes da entrada no Tribunal do Barreiro.































O interrogatório ainda não começou. O advogado de Bruno de Carvalho, José Preto, está à porta do Tribunal do Barreiro. Inquirição estava marcada para as 10h00.































Dezenas de populares marcam presença no Tribunal do Barreiro. As autoridades montaram um perímetro de segurança para impedir qualquer aproximação.































Bruno de Carvalho e Mustafá entraram na garagem do Tribunal do Barreiro em veículos descaracterizados, após uma nova "manobra de diversão" por parte da GNR.































Bruno de Carvalho saiu pouco depois das 09h00 do posto da GNR de Alcochete em direção ao Tribunal do Barreiro. Também Mustafá já abandonou as instalações da GNR do Montijo com destino ao Tribunal do Barreiro.



Nas imediações do tribunal estão cerca de duas dezenas de funcionários judiciais a manifestar-se.



O advogado e a irmã do antigo presidente do Sporting já estão presentes no Tribunal do Barreiro e não prestaram declarações aos jornalistas na chegada ao estabelecimento.