Bruno de Carvalho e o pedido para AG: "Marta Soares vai ter de marcar e pagar"

Ex-presidente aponta ainda ilegalidade da Assembleia do Sporting de dia 23 de junho.

11:29

Bruno de Carvalho vai entregar esta quarta-feira, ao meio dia, um pedido para a marcação de uma Assembleia Geral extraordinária que, segundo o qual, "Jaime Marta Soares vai ter de marcar". Numa publicação feita esta madrugada na sua página de Facebook, o ex-presidente dos leões apelou à mobilização dos sócios e apontou o dedo ao presidente da MAG e à "AG ilegal de dia 23 de junho".



"Isto já ultrapassa os limites de tudo! Jaime Marta Soares fez uma AG ilegal dia 23 de Junho: não publicou a mesma no Jornal do Sporting como mandam os estatutos - só isto fere a AG de legalidade; Não tinha legitimidade para a marcar; Não mostrou as assinaturas. Não cumpriu a regra estatutária da presença de 750 votos dos mil recolhidos; Não deixou as pessoas visadas defenderem-se... Agora vem falar de 30 dias e de depósitos de dinheiro e de locais que podem não estar disponíveis. Jaime Marta Soares vai ter de marcar esta AG se essa for a vontade dos associados, em tempo útil, pagando a mesma e assegurando os serviços, como na AG de dia 23", escreveu naquela rede social.









Leia a publicação de Bruno de Carvalho na íntegra:



