Bruno de Carvalho expulso de sócio do Sporting

Refira-se que os sócios visados Bruno de Carvalho e Alexandre Godinho não contestaram a nota de culpa", pode ler-se no comunicado.Fernando Mendes, antigo jogador do Sporting e atual comentador da CMTV, não ficou surpreendido com a expulsão de Bruno de Carvalho de sócio dos leões."Já se esperava que esta decisão fosse tomada. Tudo o que se passou durante o último mandato de Bruno de Carvalho indicava que seria expulso", considerou."Quem começou com isto foi o próprio Bruno de Carvalho, ao expulsar pessoas de sócias do Sporting. Foi o primeiro a vir com esta sugestão. Ele fez coisas boas, mas naquele último ano deixou uma herança complicada para o Sporting. Vai pagar pelo que fez", acrescentou."A decisão é mais do que evidente. Por tudo o que se tem passado, depois de ações menos boas do ex-presidente, foi ele quem se pôs nessa situação e continua a beliscar a imagem do Sporting e a pôr em causa o que é o Sporting Clube de Portugal", disse.Não esperava que isto acontecesse quando ele apareceu, mas deslumbrou-se completamente. Ele nunca entendeu que nada está acima do Sporting. Enquanto forem para o Sporting e não meterem isto na cabeça, o clube não irá a lado nenhum. É uma situação que já se esperava. Agora é esquecer e andar para a frente"", reforçou.Octávio Machado, ex-dirigente do Sporting , não tem dúvidas que esta decisão de expulsar Bruno de Carvalho de sócio do Sporting é "tardia".