Bruno de Carvalho falava com as claques

Garantia foi dada por Bruno Jacinto ao juiz.

Por Tânia Laranjo e João Ferreira | 09:41

Bruno Jacinto, o funcionário do Sporting que está preso, garantiu ao juiz que quem falava diretamente com as claques era Bruno de Carvalho.



Disse depois ao magistrado do Barreiro que várias vezes as conversas do então presidente do Sporting eram mantidas em alta voz.



Assistiu a algumas e admite que o então dirigente soubesse do que estava a ser preparado – e que culminou com a agressão de 15 de maio.