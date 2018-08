Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno de Carvalho gasta milhares em ações contra o Sporting

Antigo dirigente leonino mantém batalha contra o clube de Alvalade.

Por Tânia Laranjo | 01:30

Bruno de Carvalho continua a gastar milhares de euros nas ações interpostas contra o Sporting. Esta terça-feira, o clube foi notificado de mais uma: outra providência cautelar, agora para suspender a suspensão de funções que foi determinada pela Comissão Disciplinar.



Por cada ação judicial que é interposta, Bruno paga 304 euros só em taxas de Justiça. Tem ainda de pagar aos advogados e tem sido sucessivamente condenado, também em custas judiciais. A sua única vitória averbada foi na questão da apresentação da lista, em que a juíza decidiu uma formalidade. Bruno podia apresentar a candidatura, mas o Sporting podia depois rejeitá-la (o que efetivamente aconteceu).



O número de providências cautelares que já chegou ao Sporting não é fácil de se obter - já que muitas poderão ter sido liminarmente rejeitadas sem que os verdes-e-brancos tenham sido notificados - mas fontes contactadas pelo CM falam em pelo menos 17 ações judicias, desde 15 de maio. Para além de Bruno, também Carlos Vieira interpôs ações judiciais, o mesmo acontecendo com os restantes elementos da sua lista de direção que foram suspensos (como o advogado Alexandre Godinho).



Ao mesmo tempo, Bruno já requereu também que Jaime Marta Soares marcasse uma assembleia geral para discutir a sua suspensão, o que não foi recusado pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral. Sabe o CM que Marta Soares admite que o assunto seja discutido na próxima assembleia geral ordinária, que será feita no início de outubro.



Entretanto, nos próximos dias, deve ser conhecida a decisão no processo em que Bruno garante que lhe foi reconhecido que é presidente da SAD. O Sporting já respondeu e a juíza vai agora decidir, antes das eleições marcadas para o próximo dia 8 de setembro.



Cadete na lista de Ricciardi

Jorge Cadete integra a lista de Ricciardi nas eleições do clube leonino. "Estou satisfeito pelo convite. É um reconhecimento por aquilo que fiz pelo Sporting durante 12 anos. Sempre sonhei voltar a esta casa", disse o antigo jogador.



PORMENORES

Doumbia: Girona oficializa

O avançado Doumbia deixou o Sporting e foi oficializado como reforço do Girona (Espanha), tal como o CM avançou na edição de ontem. Esta saída permite aos leões poupar 6 milhões de euros/ano em salários.



Colocação para Viviano

O guarda-redes Viviano pode ser o próximo jogador do plantel a deixar o clube de Alvalade. Os responsáveis do Sporting tentam arranjar colocação para o jogador de 32 anos que ganha 2 milhões por temporada.