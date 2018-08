Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno de Carvalho impedido de ir a votação no Sporting

Presidente suspenso deve avançar com mais uma providência cautelar.

Por Tânia Laranjo | 11:59

Sem surpresa e no cumprimento da decisão de suspensão de funções decretada pela Comissão de Fiscalização, Jaime Marta Soares indeferiu esta sexta-feira a lista apresentada por Bruno de Carvalho. O argumento era o que já se previa: o presidente destituído não pode ir a votos, porque os seus diretos enquanto sócio estão suspensos.



Bruno de Carvalho recorreu entretanto da mesma suspensão, mas os estatutos do Sporting são claros. A decisão mantém-se, até ao final do recurso, cuja resposta só agora foi recebida pelos órgãos sociais em funções no Sporting.



A decisão de afastar Bruno da corrida eleitoral afasta também Erik Kurgy. O candidato que chegou a ser apresentado como testa de ferro surgia como quarto na lista agora rejeitada. Também não poderá avançar para primeiro lugar, porque o sistema de eleições no Sporting é presidencialista. Significa que a queda do presidente arrasta, por inerência, a anulação da lista. Igualmente, o fato de terem terminado os prazos para as candidaturas impede que seja apresentada uma nova lista a eleições.



À hora de fecho desta edição, a Mesa da Assembleia Geral em funções ainda não tinha anunciado o despacho final, mas o CM sabe que só as listas de Ricciardi e Varandas estão formalmente corretas. Deverá ser dado prazo aos outros candidatos para corrigirem as listas.



Quanto à rejeição da lista de Bruno de Carvalho, a decisão não é passível de recurso. Mesmo assim, o presidente destituído deverá avançar para os tribunais, provavelmente com nova providência cautelar.



Quer adiar eleições de setembro

Na quinta-feira, a Comissão de Fiscalização do Sporting, que suspendeu Bruno de Carvalho, foi notificada do recurso interposto pelo presidente destituído. Bruno pede agora que as eleições de 8 de setembro sejam adiadas, porque considera que a suspensão o impede de ir a votos. Paralelamente, Bruno avançou para a justiça e já entrou com uma providência cautelar a pedir que a decisão da AG de 23 de junho seja anulada. Quer também anular a suspensão entretanto decretada.



PORMENORES

Rafael Leão acusa

O jovem jogador do Lille diz que foi ameaçado por Bruno de Carvalho, após solidarizar-se com os colegas, depois do jogo de Madrid.



Bruno nega ameaças

Bruno reage e nega qualquer ameaça. "Cuidado, meu menino, vais ter de provar", atira.



Diz que vai a eleições

No Facebook Bruno diz que vai a eleições a 8 de setembro. Não explica de que forma o pretende fazer.