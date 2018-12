Treinador desmente ex-presidente do Sporting e acusa-o de ter alterado a hora do treino em Alcochete. Elogia Vieira por segurar Vitória.

Jorge Jesus, treinador do Al Hilal, recebeu o Correio da Manhã no Dubai, onde passou um dia de folga. O ex-técnico do Sporting fez novas revelações sobre o ataque à Academia de Alcochete. Correio da Manhã – Quando foi interrogado em tribunal, Bruno de Carvalho acusou-o de ter sido o responsável pela alteração ...