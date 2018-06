Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno de Carvalho nega ameaças a funcionários

Presidente do Sporting lembra que se for destituído "não coloca os pés" em Alvalade.

14:16

Bruno de Carvalho negou ter feito quaisquer ameaças aos funcionários do Sporting na reunião desta sexta-feira de manhã em Alvalade. Numa publicação no Facebook, o presidente leonino diz que nunca poderia ameaçar demitir alguém caso fosse destituído porque se efetivamente sair do clube não voltará "a colocar os pés no Estádio".



Assim, Bruno de Carvalho explicou os três objetivos da reunião: "Pedir que a AG dignifique o clube e os seus associados, seja quais forem os resultados; resumo do trabalho e crescimento de todos nestes últimos cinco anos; despedir-nos de todos caso sejamos destituídos e desejar que toda a estrutura criada mantenha os níveis de exigência atuais e que mantenham sempre a atitude e compromisso que foram o apanágio destes cinco anos."