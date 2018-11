Bruno de Carvalho passou a noite em claro e de manhã leu o mandado

Este foi o primeiro dia do ex-presidente do Sporting na GNR.

12.11.18

A primeira noite do ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, no posto da GNR de Alcochete, onde se encontra detido por suspeitas de envolvimento no ataque à Academia de Alcochete, foi revelado pela CMTV.



O ex-presidente do Sporting chegou ao local às 00h10 e às 00h30 recebeu a visita do advogado, José Preto, com quem esteve durante 10 minutos.

O antigo responsável máximo dos leões só adormeceu por volta das 07h00, passando a noite em claro, apesar de, segundo a mesma fonte, não ter apresentado sinais de nervosismo. Foi na cela individual onde está detido que tomou o pequeno-almoço e o almoço.



Durante a manhã, esteve a ler com atenção o mandado de indiciação que lhe foi entregue pelas autoridades, de forma a preparar a sua defesa. À tarde, como é público, recebeu a visita do pai, mãe e irmã.