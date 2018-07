Bruno de Carvalho pode avançar como líder da SAD

'Plano B' em estudo face à suspensão que o deve impossibilitar de concorrer à presidência.

Como é público, Bruno de Carvalho e os restantes membros da direção demissionária do Sporting estão suspensos da condição de sócios, porém, o ex-líder do Sporting pode ainda ter uma... carta na manga, avança o Record.



Ao que Record apurou junto do seu círculo próximo, dado que dificilmente poderá encabeçar uma lista nas eleições de 8 de setembro, como alternativa tem-lhe sido sugerido que avance... para a SAD, deixando a vaga para o clube para outra figura. Até porque, nos estatutos, não está frisada a obrigatoriedade de o líder da sociedade ser sócio.