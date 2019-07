Bruno de Carvalho pode falar 15 minutos na Assembleia do Sporting

Bruno de Carvalho e Alexandre Godinho vão poder falar 15 minutos cada um na Assembleia Geral do próximo sábado, de acordo com o comunicado emitido pelo Sporting. Na nota publicada no seu site, os leões explicam que o formato da AG - em que vão ser apreciados os recursos apresentados pelos ex-dirigentes à expulsão de sócio - "vai ser semelhante à reunião magna realizada a 15 de Dezembro de 2018 que foi dedicada à apreciação de recursos interpostos de deliberações do Conselho Fiscal e Disciplinar".



Tanto BdC como Godinho poderão assim falar no início da sessão, cujo início está projetado para as 14h30. A votação começará meia hora depois e o fim da acreditação para entrada no Pavilhão João Rocha será às 19h30.





"No próximo sábado, 6 de Julho, vai-se realizar a Assembleia Geral Extraordinária Comum do Sporting Clube de Portugal referente à deliberação sobre os recursos interpostos por Alexandre Godinho e Bruno de Carvalho em relação às sanções disciplinares de expulsão que lhes foi aplicada.

A Assembleia Geral tem início pelas 14h30 no Pavilhão João Rocha, ao lado do Estádio José Alvalade. Caso não se encontre presente a maioria absoluta dos Sócios com direito de voto a essa hora, a Assembleia Geral terá início pelas 15h00 independentemente do número de Associados presentes. Apenas podem estar presentes os Sócios que tenham efectuado o pagamento da quota relativa a Junho de 2019. Para participar nos debates e nas votações, os Associados têm de ser maiores de idade e de ter pelo menos 12 meses de filiação ininterrupta. Para efeitos de acreditação, os Sócios devem apresentar um documento de identificação com fotografia juntamente com o cartão de Sócio.

O formato vai ser semelhante à reunião magna realizada a 15 de Dezembro de 2018 que foi dedicada à apreciação de recursos interpostos de deliberações do Conselho Fiscal e Disciplinar. Os dois recorrentes terão a faculdade de usar a palavra no início da sessão, sendo concedido a cada um deles, para efeito de apresentação da respectiva defesa, um período de 15 minutos.

Para melhor esclarecer os Sócios que pretendam estar presentes, indicamos os momentos essenciais da Assembleia Geral:

14h00

Abertura das portas do Pavilhão João Rocha

14h30

Hora marcada para o início da Assembleia Geral

15h00

Hora prevista para o efectivo início da Assembleia Geral, tendo em conta que pelas 14h30 não deverão estar mais de metade dos Sócios com direito a voto

15h00

Início da votação para quem o pretender fazer

19h30

Hora designada para o fim da acreditação para entrada no Pavilhão João Rocha, sendo admitida a entrada para quem esteja na fila a essa hora.

Após o encerramento da acreditação, vai-se proceder ao encerramento das filas de votação mediante um aviso que será feito com antecedência para que quem estiver em condições de votar e não o tiver feito se possa dirigir para o local respectivo onde deverá exercer o seu direito

A convocatória para a Assembleia Geral Extraordinária Comum de 6 de Julho foi divulgada aqui, estando disponível para consulta a todos os Sócios."