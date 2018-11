Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno de Carvalho: "Portão da Academia não foi fechado porque os jornalistas pediram"

RTP divulga áudios do interrogatório ao ex-presidente do Sporting.

21:51

Foi divulgada parte do interrogatório judicial a Bruno de Carvalho, detido no âmbito da investigação ao ataque ao plantel em Alcochete em maio, em que o ex-presidente do Sporting explica por que motivo o portão da Academia não estava fechado quando os invasores entraram, adiantando que se tratou de um pedido dos jornalistas. Os áudios do interrogatório foram divulgados pela RTP.



Gravações divulgadas pela RTP revelam que o ex-presidente do Sporting disse: "O portão não é fechado porque os senhores jornalistas pediram ao senhor, 'por amor de Deus', para não fechar para poderem entrarem. Moral da história: quando o senhor queria fechar, já não dava. (...) Houve duas medidas de segurança desativadas no início da época sem minha autorização e da Comissão Executiva, as duas portas de vidro em que tínhamos de passar um cartão. A pedido de Jorge Jesus, não retiraram o aparelho mas desconectaram-no. Se reagi? Só me apercebi quando isto aconteceu, pois normalmente era o meu motorista que saía e me abria a porta do carro", afirmou ao ao Juiz de Instrução do Barreiro o antigo responsável máximo dos leões.



Principais frases do interrogatório de Bruno de Carvalho revelado pela RTP:

Juiz: Como Jesus pensava que podia não dar o treino, adiantou para mais tarde?

Bruno de Carvalho: "Dissemos-lhe que íamos fazer uma reunião de manhã com os nossos advogados para decidir o que fazer. Quando ele sai da reunião está convencido de que está despedido. Quis passar o treino para a tarde porque achava que já não o ia dar"



Juiz: Nenhuma das conversas que lhe são imputadas estão relacionadas com o ataque a Alcochete?

"Não, teria de ser uma pessoa desequilibrada e os meus 46 anos de vida não deixam dúvida de que sou uma pessoa equilibrada."



Os seis telefonemas entre Fernando Mendes e Bruno de Carvalho

O Juiz questionou ainda Bruno de Carvalho sobre o motivo para Fernando Mendes lhe ter ligado seis vezes à noite depois do encontro na Madeira - em que o ex-líder da Juve Leo confrontou os jogadores no aeroporto - e o antigo presidente achou tudo "muito estranho"



"Ele era isto, muito zangado. O que queria? Ele estava completamente embriagado. Eu acho que era muito mais o querer ser ouvido. E por que motivo viria falar comigo e não com outra pessoa? Acho Alcochete muito estranho, talvez só ele quisesse que [o telefonema] ficasse registado..."