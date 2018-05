Bruno de Carvalho promove três sessões de esclarecimento aos sócios

Sessões em Lisboa, no Porto e Faro. Fernando Correia desafia Marta Soares a contar "tudo o que sabe" sobre Bruno.

17:54

O novo porta-voz de Bruno de Carvalho, foi à sala de imprensa de Alvalade comunicar que o presidente e o conselho diretivo vão promover três sessões de esclarecimento aos sócios

e aproveitou para deixar um recado a Jaime Marta Soares.

"O presidente da Mesa da Assembleia Geral disse que sabia muita coisa sobre Bruno de Carvalho, coisas que até o envergonhavam. Sendo ele o garante dos sócios e da verdade perante os sportinguistas, não deve hesitar em dizer tudo o que sabe sobre o presidente. Os sócios têm o direito de saber tudo e o presidente da Mesa da Assembleia Geral tem a obrigação de o dizer. Fica o repto."

Bruno de Carvalho e o Conselho Diretivo pretendem promover três sessões de esclarecimento junto dos sócios, conforme explicou Fernando Correia, o novo porta-voz do presidente leonino, aos jornalistas esta sexta-feira."O presidente do Sporting e restante Conselho Diretivo irão promover três sessões de esclarecimento junto dos sócios: domingo de manhã, a partir das 10h00, no pavilhão João Rocha; em Faro a partir das 19h00 no dia 30 de maio; no Grande Porto no dia 1 de junho, a partir das 19h00. Os locais exatos no Porto e em Faro serão depois anunciados."

O Sporting vai esta sexta-feira divulgar publicamente a ata da reunião de quinta-feira entre os órgãos sociais. A informação foi transmitida por Fernando Correia, porta-voz da direção, numa conferência realizada esta sexta-feira em Alvalade.

"Para esclarecer o que aconteceu, a ata da reunião vai começar a ser enviada esta sexta-feira para todos os sócios do Sporting e colocada em todas as plataformas de comunicação do clube. Lendo esse documento, os sócios vão ficar a saber tudo", frisou Fernando Correia.