Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno de Carvalho quer expulsar Espadinha do Sporting

Críticas ao presidente leonino nas redes sociais abrem procedimento disciplinar.

Por Mário Morgado Ribeiro | 09:12

Bruno de Carvalho quer expulsar Victor Espadinha de sócio do Sporting, por críticas do ex-membro do Conselho Leonino ao presidente do clube de Alvalade.



O procedimento disciplinar a que o CM teve acesso prevê sanções como admoestação, repreensão registada, suspensão ou expulsão, caso o sócio em causa infrinja alguns pontos dos Estatutos do clube.



Como base para agir disciplinarmente contra Espadinha, o Sporting usa como argumentos algumas publicações do sócio nº 718 dos leões nas redes sociais, em que chama Bruno de Carvalho de "atrasado mental", "anormal", "cromo" e "desequilibrado".



Victor Espadinha mostra-se descontente por estarem a ser aplicados os novos Estatutos do clube, aprovados apenas na última Assembleia Geral do Sporting (17 de fevereiro deste ano), tendo em conta que as intervenções mencionadas pelos leões foram feitas em 2017, antes destas alterações. Nomeadamente a alínea b) do artigo 28º, nº 1: "Injuriar, difamar e ofender os órgãos sociais do Clube ou qualquer dos seus membros, durante ou por causa do exercício das funções".



Espadinha enviou a documentação ao seu advogado, que lhe garantiu "que não podem fazer isso". No entanto, confessou ao CM que está à espera que o processo avance e que venha a ser expulso de sócio do clube. Mas mostra-se tranquilo caso venha a acontecer, porque o Sporting está-lhe no "coração".



O também ator apoiou a candidatura de Bruno de Carvalho em 2011 e integrou a lista do atual líder do Sporting em 2013 para o Conselho Leonino.



Contactada pelo CM, fonte oficial do clube diz não ter conhecimento do processo.