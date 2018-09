Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno de Carvalho quer impugnar eleições no Sporting

Ex-dirigente leonino garante que "não desistiu da democracia, da legalidade e de ser presidente".

15:56

Bruno de Carvalho desistiu de uma providência cautelar que visava reverter a suspensão de sócio do Sporting e assegurar a integração da sua candidatura às eleições marcadas para sábado... mas anunciou que vai impugnar o ato eleitoral.



O presidente destituído sublinhou no Facebook que "não desistiu da democracia, da legalidade e de ser presidente": "Por muito que alguns sportinguistas não gostem, se estas putativas ilegais e golpistas comissões fizerem as eleições dia 8 vou impugná-las."