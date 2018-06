Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno de Carvalho recua e repõe legalidade

Assembleias gerais de 17 de junho e 21 de julho não se podem fazer. Presidente do Sporting disponibiliza-se a facultar os meios a Marta Soares para a destituição.

Por Tânia Laranjo | 01:07

O cerco aperta-se e Bruno de Carvalho está cada vez mais isolado. Obrigado a recuar e a dar uma conferência de imprensa nas instalações da SAD, o presidente do Sporting, agora suspenso, promete fornecer os meios para a assembleia geral destitutiva nomeada por Marta Soares.



Considera depois Bruno de Carvalho que a fundamentação jurídica da providência cautelar que diz que as assembleias gerais de 17 de junho e 21 de julho são ilegais é como ler um "livro do ‘Tio Patinhas’". O que está escrito - "a assembleia geral de 23 foi marcada por um órgão com legitimidade estatutária" - afinal quer dizer o seu contrário. "O que interessa é a decisão. O resto são opiniões", remata o dirigente que diz não reconhecer a suspensão, mas que acata depois a ordem de não entrar nas instalações do clube.



"Foi uma golpada para que não pudéssemos ir à assembleia", explica, dizendo que foi expulso como sócio [o que não aconteceu]. Mesmo assim, prometeu fornecer os meios a Jaime Marta Soares para validar as assinaturas dos sócios com vista à realização da AG de destituição. "Se os sportinguistas não forem na cantiga do bandido, e no dia 23, caso Marta Soares venha cá verificar as assinaturas que diz ter, que sejam fortes e honrem os superiores interesses do Sporting ", concluiu, garantindo que não se demite.



Bruno vai pagar AG mas quer clube ressarcido se ganhar

Bruno de Carvalho assume pagar a AG de dia 23 (Altice Arena, 14h00), cujo custo ronda os 150 mil euros (aluguer e segurança). Mas deixou um aviso: "Se a destituição não for declarada vamos cobrar o que for gasto, até ao último cêntimo, a Jaime Marta Soares".



PORMENORES

PSP pode recorrer à força

O juiz que assina a sentença dá ainda instruções à PSP para recorrer à força, se necessário, para que as mesmas não aconteçam. Estavam em causa as assembleias gerais de 17 de junho e de 21 de julho.



Legalidade paralela

"Entendemos assistir razão ao requerente quando alega que a mera realização das referidas assembleias gerais convocadas ilegalmente pela Comissão Transitória da MAG criará uma ideia de legalidade paralela", escreve o juiz.



Pode ir à assembleia

Ao contrário do que disse, Bruno de Carvalho foi apenas suspenso como presidente e não expulso como sócio. A suspensão não o priva do direito social de estar na assembleia geral.



Rescisão de rafael leão leva a ataque do presidente

Rafael Leão, Battaglia e Rúben Ribeiro apresentaram esta quinta-feira a rescisão de contratos. Algo já esperado pelo líder leonino que atirou farpas ao jovem avançado de 19 anos. "Ontem tentei falar com o pai de Rafael Leão, mas já percebi que outros valores falaram mais alto. Espero que os sportinguistas percebam", disse Bruno de Carvalho.



A indireta foi para o jogador e para o Benfica, que já terá um compromisso com o jogador. Apenas a carta de Battaglia difere das restantes. Tem apenas quatro páginas e descreve de forma sumária os momentos de terror vividos na academia. O argentino diz que recorreu a psicólogos e garante que não tem condições para continuar.



Também na manhã desta quinta-feira - último dia para as rescisões - Rúben Ribeiro rescindiu. O médio que tinha sido contratado ao Rio Ave assina um documento idêntico aos restantes. Pede também que o seu contrato seja pago até ao fim.



Bruno Carvalho divulgou entretanto, no Facebook, mensagens trocadas com Rúben Ribeiro, nas quais este lhe agradecia o apoio prestado. Uma das mensagens é de 16 de maio, a seguir aos acontecimentos de Alcochete, e Bruno de Carvalho pede desculpa "em seu nome e do Sporting" pelo ocorrido.



Advogado do sindicato fez cartas

Tiago Rodrigues de Basto, advogado do Sindicato de Jogadores, assinou as peças processuais em que os jogadores do Sporting pedem a rescisão unilateral. Os documentos são idênticos por estarem em causa os mesmos factos. Tiago Rodrigues de Basto tem estado em vários processos mediáticos.



Marta Soares recusa repto presidencial

Jaime Marta Soares, presidente da MAG, vai recusar o repto de Bruno de Carvalho e não vai a Alvalade reconhecer assinaturas, uma vez que a direção está suspensa.



Eduardo Barroso contra comissão

"Não faz sentido convidar-me para a Comissão de Gestão com a qual estou em profundo desacordo. É um golpe inaceitável", disse Eduardo Barroso ao ‘Observador’.