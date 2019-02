Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno de Carvalho regulariza dívidas fiscais superiores a três milhões de euros

Ex-presidente do Sporting entregou também 70 mil euros como caução no processo relativo ao ataque de Alcochete.

Bruno de Carvalho, presidente destituído do Sporting, pagou as dívidas fiscais da empresa Polibuild, que ultrapassavam os três milhões de euros.



A situação foi regularizada este mês, depois de o ex-dirigente, suspenso do Sporting, ter também entregue 70 mil euros como caução no processo relativo ao ataque de Alcochete, em maio passado.



Bruno de Carvalho tinha várias ações contra a Autoridade Tributária, nas quais contestava o pagamento. O relatório corporativo da empresa, que é público, dá agora conta de que não existe qualquer ação fiscal.



Desconhece-se também se as duas lojas e o apartamento, arrestados para pagamento das dívidas, já foram entretanto devolvidos pelo Fisco.