Bruno de Carvalho responde fora de prazo à nota de culpa do Sporting

Ex-presidente do Sporting é alvo de processo disciplinar que levou à sua suspensão.

14:40

Bruno de Carvalho respondeu esta sexta-feira à nota de culpa levantada pela Comissão de Fiscalização nomeada pela Mesa da Assembleia Geral do Sporting no processo que levou à sua suspensão. O email chegou ao clube um dia depois de ter teminado o prazo - que se esgotava na quinta-feira, mas o ex-presidente leonino garante que enviou para Alvalade uma carta registada com a contestação na quarta-feira. Ao que aapurou, a carta ainda não foi recebida pelo clubeNa missiva enviada por email, Bruno de Carvalho diz estar a ser vítima de um "processo político" e enumera as vitórias desportivas que as modalidades têm dado ao clube nos últimos anos. Mas o presidente destituído não responde diretamente aos pontos levantados na nota de culpa, em que são enumeradas as violações dos estatutos que a MAG considera terem ocorrido no seu mandato.Lembre-se que o presidente do clube e os membros da sua direção foram suspensos pela comissão nomeada pela MAG, que itegra nomes como João Duque, Henrique Monteiro, ou Rita Garcia Pereira, por alegada violação dos estatutos do clube. Decisão que Bruno de Carvalho sempre contestou, recusando a entrada em Alvalade tanto da Comissão de Fiscalização como da Comissão de Gestão nomeadas pela MAG Bruno acabou por ser afastado da liderança do clube na Assembleia Geral do último Sábado, em que 71% dos votos dos sócios ditaram a sua saída.