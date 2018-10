Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno de Carvalho: "Se não ganharem vêm todos a pé”

Fuga de informação para blog acaba com vários insultos e desmarcação da festa.

Por Tânia Laranjo | 01:30

Bruno de Carvalho, o treinador Jorge Jesus e a equipa de futebol do Sporting estavam de costas voltadas muito antes do ataque a Alcochete.



Os insultos eram frequentes e novas mensagens e conversas que o CM confirmou mostram a tensão que existia em Alvalade.



A 27 de janeiro deste ano, dia em que o Sporting ganhou ao Vitória de Setúbal, em Braga, na final da Taça da Liga, Bruno ameaçou que a equipa ia a pé. Despedia todos se falhassem o troféu.



"Se não ganharem vêm todos a pé. Vão todos para a c*** da vossa mãe", gritou o então presidente, na tribuna presidencial.



Vários presidentes e dirigentes ouviram, mas ninguém se manifestou. Bruno estava de cabeça perdida, gritava sem parar.



"Vens tu, o Jesus e os capitães. Venham a pé", disse ainda o então dirigente ao seu diretor geral.



André Geraldes voltava a ser o alvo da fúria e vários dirigentes confirmaram ao CM ter ouvido a conversa. O Sporting tinha fretado um avião no Porto, mas Bruno ameaçava desmarcar o voo. E a vitória, que ocorre já nos penáltis, apenas ameniza o ambiente.



Ambiente que não melhorou nos dias seguintes. Joana Ornelas, a 2 de fevereiro, manda uma mensagem aos que eram mais próximos de Bruno.



Convida-os para a festa de aniversário do presidente: "Meus caros amigos: O aniversário do Bruno é já para a semana e o jantar de aniversário será no domingo, depois do jogo em Avalade.



O jantar terá início às 20h30 e terá um custo de 25 euros. O jantar das crianças terá um custo de dez euros. Peço que me confirmem a presença o mais breve possível", escrevia a agora ex-mulher do presidente.



A notícia do jantar saiu depois num blog e Bruno não gostou. Dois dias depois cancela a festa. "Decidi anular qualquer comemoração com todos vocês. Espero que o cab*** que passou o convite se f***! Abraço, Bruno de Carvalho", termina.



Diaby cala detratores em Alvalade

A exibição de luxo de Diaby frente ao Boavista fez calar os críticos da sua contratação. O avançado maliano de 27 anos foi contratado por Sousa Cintra por 5,5 milhões de euros, mas ainda não tinha convencido.



A titularidade e a excelente exibição frente aos axadrezados (3-0) obrigou os contestatários à sua contratação a reconhecerem agora o seu valor. Diaby está forte e na luta pela titularidade para os próximos jogos.



Formação leonina é a 6.ª na Europa

O Sporting conta com 58 jogadores formados na sua academia nas 31 ligas primodivisionárias da UEFA, sendo o sexto melhor registo no velho continente, revela um estudo do Observatório do Futebol.



No topo da tabela está o Ajax (77 atletas), seguido por Dínamo de Kiev (69), Dínamo Zagreb (66) e Estrela Vermelha (61). Mais abaixo estão o FC Porto e o Benfica, ambos com 45 jogadores, o que os coloca na 14ª posição a par de Lyon e PSV Eindhoven, e a dois atletas do Barcelona.



PORMENORES

Thierry Correia

José Peseiro integrou no treino desta segunda-feira Thierry Correia, lateral-direito da equipa de sub-23.



O internacional português de sub-20 foi mesmo a principal novidade na sessão que marca o reinício dos treinos após o triunfo sobre o Boavista, por 3-0 em Alvalade.



Taça da Liga com Estoril

Os leões iniciaram esta segunda-feira a preparação para a partida com o Estoril, que se disputa esta terça-feira (21h15, SportTV1) em Alvalade.



Os leões lideram o Grupo D com uma vitória (sobre o Marítimo) e com os mesmos três pontos do Feirense.



Salin visita Diogo

Salin, guarda-redes do Sporting, visitou esta segunda-feira Diogo Almeida. O guardião dos juvenis saiu inconsciente no jogo com o Marinhais, mas já está bem.