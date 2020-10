Bruno de Carvalho sobre Rui Pinto: “Temos de lhe tirar o chapéu”

Bruno de Carvalho não poupou esta quinta-feira elogios a Rui Pinto em tribunal e disse que vai desistir da queixa que tinha contra o jovem, por um crime de violação de correspondência. O ex-presidente do Sporting desvalorizou os danos causados aquando da divulgação, no Football Leaks, de documentos como contratos e acordos com fundos: “Até me foi benéfico, para tentar introduzir o caso contra a Doyen sobre os ERPA [sigla em inglês para contratos sobre direitos económicos de jogadores].”





“Temos de tirar o chapéu ao Rui Pinto. Processos e investigações que estavam a decorrer há anos e agora avançam, como o Luanda Leaks. Tem de se tirar o chapéu, quando quem faz isto é uma pessoa com 30 anos”, disse o ex-dirigente, frisando que o resultado das ações do hacker “foi espantosamente bom”, contribuiu para “a verdade desportiva” e para a “transparência” no futebol.

Jesus ouvido 3ª-feira



Jorge Jesus será ouvido como testemunha na próxima sessão, no dia 20 de outubro, pela manhã. O tribunal teve algumas dificuldades em notificar o treinador para comparecer.





90 crimes



Rui Pinto está a ser julgado por 90 crimes, incluindo tentativa de extorsão, sabotagem informática, acesso ilegítimo, acesso indevido e violação de correspondência.



sexo, drogas e armas



Bruno de Carvalho criticou os fundos de investimento no desporto. “Sexo, drogas, armas e futebol são os negócios que rendem mais. Com os fundos, entra dinheiro ilícito, do sexo, das drogas e das armas, no futebol”, defendeu, levantando dúvidas sobre os verdadeiros responsáveis destas entidades e a origem do dinheiro. “Vivemos duas pandemias, a Covid-19 e a corrupção ”, sublinhou em tribunal, para justificar a sua posição de defesa de Rui Pinto, que acenou em acordo.