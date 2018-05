Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno de Carvalho vai ao Jamor assistir à final da Taça de Portugal feminina

Leoas defrontam este domingo o Sporting de Braga, às 17h15.

Bruno de Carvalho vai marcar presença este domingo na final da Taça de Portugal feminina.



O presidente dos leões estará esta tarde no Jamor no jogo entre o Sporting e Sp. Braga, com início marcado para as 17h15.



