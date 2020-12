Bruno de Carvalho volta a tribunal

Bruno de Carvalho vai voltar a tribunal, depois de já este ano ter sido absolvido dos crimes relacionados com o ataque, em 2018, à Academia de Alcochete. O antigo presidente do Sporting consta como arguido do processo 90/18.0P5LSB, cujo autor é o Ministério Público. Segundo o portal Citius, estão agendadas duas sessões de julgamento, nos dias 1 e 11 de fevereiro de 2021, que terão lugar no Juízo Local Criminal de Lisboa.Ao que o Correio da Manhã apurou, em causa neste processo comum, em tribunal singular, que foi atribuído ao juiz 7, estará o alegado insulto de Bruno de Carvalho a um elemento de uma força de segurança. Otentou, ao longo da tarde e noite de sexta-feira, contactar Bruno de Carvalho através de dois números de telemóvel que lhe são atribuídos, deixou mensagem, mas até ao fecho da edição não obteve resposta. Oquestionou, ainda, Miguel Fonseca, advogado que defendeu o ex-presidente leonino no processo de Alcochete: "Não sou defensor constituído nesse processo. Desconheço o assunto."A 28 de maio deste ano, Bruno de Carvalho foi absolvido da autoria moral do ataque à Academia de Alcochete e dos crimes de ameaça agravada, sequestro, terrorismo ou dano com violência.