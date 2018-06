Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno de Carvalho diz que Sousa Sintra vai presidir à comissão de gestão

Líder do Sporting deixa novas críticas a Jaime Marta Soares.

15.06.18

Bruno de Carvalho afirmou que Sousa Cintra, antigo presidente do Sporting, pretende assumir o cargo de presidente uma eventual Comissão de Gestão no clube, deixando um repto aos sportinguistas.



"Neste momento estão a jantar no CIF (Clube Internacional de Futebol cujo presidente é o demissionário do CD José Rebelo...) Marta Soares, Sousa Cintra e mais três pessoas (que pelas fotos que circulam parecem ser o próprio José Rebelo, Artur Torres Pereira e Diogo Orvalho - parecem, repito). E Sousa Cintra já está a tentar ligar para pessoas a dizer que é o Presidente da putativa Comissão de Gestão... É de mais este SCP! Sportinguistas escolham...", afirmou o líder verde e branco no Facebook.



Foi através desta rede social que Bruno de Carvalho deixou novas críticas a Jaime Marta Soares, sublinhando que a quantidade de assinaturas para a sua destituição (que mostrou no seu post) é menor que a quantidade existente para travar a AG de destituição: "Na foto anexa podem ver o que são 1.580 votos contra a AG de dia 23 (verificados pelos serviços)... Agora vejam as folhinhas que Jaime Marta Soares tinha nas mãos quando estávamos em Faro..."