Bruno de Carvalho volta ao Facebook com mensagem sobre Assembleia Geral

Presidente do Sporting afirma que "medo é para os fracos".

08:32

Bruno de Carvalho voltou a recorrer à sua conta de Facebook na manhã desta quarta-feira, onde apelou à presença de todos na Assembleia Geral do próximo domingo, dia 17, segundo avançou o Record.



"Tudo a partir de segunda-feira volta ao normal! Só precisamos do apoio de todos pois até lá vai valer tudo! Medo é para os fracos! Somos Leões de nascença e de alma! Está nas vossas mãos! TODOS à AG de dia 17!!!! Ainda estou a trabalhar e amo-te tanto!", escreveu o presidente do Sporting naquela rede social.