Bruno de Carvalho volta ao Facebook mas não fala do Sporting

"Je suis Facebookiano", disse o presidente destituído.

Bruno de Carvalho voltou esta terça-feira ao Facebook. O presidente destituído n habituou o grande público a longos textos na sua rede social com opiniões sobre o seu clube. Desta vez, Bruno não mencionou o Sporting e preferiu falar sobre a importância de comunicar."A comunicação já é mais do que a simples leitura de um livro, de um jornal, de um serão passado em família a contar o dia, a ver televisão ou um filme ou aquela conversa descontraida com os amigos. A necessidade de comunicar, de fazer parte, de nos sentirmos inseridos, de conhecer, de abrir novas fronteiras de pensamento levou ao crescimento exponencial das redes sociais. E tão importante é poder comunicar com os outros de forma rápida e simples. Uma palavra ecoa pelo Mundo numa questão de segundos. E assim o Facebook tornou-se rápidamente na maior comunidade do Mundo", começa por escrever.



"E como qualquer comunidade não escapa a um conjunto de virtudes e defeitos que nos caracteriza enquanto Homens e não máquinas. Um meio de excelência para um contacto directo cheio de riqueza de passagem de conhecimento e de aprendizagem, mas com um lado perverso promotor de sobredosagem de informação e muitas vezes usado como fonte de radicalismos de pensamento. E eu, um Facebookiano assumido, tenho de confessar que já vivi e assisti a todos esses estágios e realidades.

É uma lição de vida e muitos acabam por se querer afastar. Mas afastaramo-nos da mesma é afastarmo-nos de quem queremos estar perto. E assim vamos para trás e para a frente. Aceitamos e rejeitamos. Um dia queremos estar, no outro queremos distância. Hoje dizemos ao Mundo: quero estar aqui presente! No outro juramos que não voltamos mais! Mas no dia seguinte estamos de volta...

Mas se pararmos um pouco e pensarmos bem não é pelos seus 'defeitos' que a devemos rejeitar, mas tem de ser pelos seus "defeitos" que nos devemos querer melhorar. No fundo o Facebook é um espelho do Mundo actual a que não podemos fugir", acrescenta assumindo-se 'facebookiano'.



Bruno de Carvalho afirma que esta rede social se tornou para ele uma ferramenta para "ouvir e ser ouvido".



"Fui percorrendo esse caminho. Do uso, ao abuso, da presença à sua rejeição. Mas está claro para mim que o Facebook é a minha ferramenta de eleição dos tempos modernos para ouvir e ser ouvido. Uma porta de abertura fácil ao conhecimento e à interacção. Mas como tudo o que é bom temos de saber dosear, temos de saber filtrar, temos de saber usar. Não podemos pedir a uma ferramenta que se substitua aos nossos instintos e à nossa natureza enquanto pessoas. O Mundo é o que dele fazemos e as comunidades os reflexos da nossa essência. A lição é que não devemos rejeitar a facilidade em comunicar com o Mundo, mas que qualquer facilidade tem o seu reverso exigindo uma maior concentração na arte de o bem fazer.

Por isso caros Facebookianos vamos assumir a nossa essência de querer estar perto, falar, ouvir, ensinar e aprender!

Mas um conselho fundamental: não a tornem na vossa única ferramenta de comunicação. O Vintage é uma moda cíclica e como sabemos é o nosso lado nostálgico da vida que o provoca. Saibamos ser Vintage também na comunicação e façamos um regresso ao passado todos os dias não perdendo o contacto com a nossa família e amigos. Viver nesta comunidade virtual, tão ampla e vasta, não nos deve fazer esquecer e afastar dos que estão mesmo ao nosso lado!

Je suis Facebookiano mas não se esqueçam de ser felizes", concluiu.