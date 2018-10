Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno de Carvalho volta às redes sociais para reiterar inocência nos ataques a Alcochete

Antigo presidente do Sporting lembra conferência de imprensa da Juve Leo.

16:15

Bruno de Carvalho regressou ao Instagram para reiterar a sua inocência no ataque à Academia de Alcochete. O ex-presidente do Sporting, que já se voluntariou para prestar declarações perante as autoridades sobre o caso, partilhou uma notícia publicada aquando da conferência de imprensa da Juve Leo, em que a claque garantiu então não ter tido o apoio do líder leonino.



"Só para lembrar os mais esquecidos", escreveu Bruno de Carvalho, como legenda da publicação.