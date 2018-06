Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Administrador da SAD do Sporting desmente presidente no caso Patrício

Dívida do clube à Gestifute seria paga em prestações.

Por Secundino Cunha | 01:30

Guilherme Pinheiro, administrador da SAD do Sporting, e João Filipe Lobão, advogado dos leões, enviaram, no passado dia 23 de maio, um email para a Gestifute, a pedir "ajuda" para transferir Rui Patrício para os ingleses do Wolverhampton por 18 milhões de euros, comprometendo-se a "regularizar toda a situação de dívidas antigas" à empresa de Jorge Mendes.



Este email, que o Correio da Manhã consultou, desmente o ponto 4 do comunicado ontem emitido pelo Conselho Diretivo do Sporting e pela administração da SAD leonina, segundo o qual, "para que a transferência de Rui Patrício se fizesse, a Gestifute exigiu mais de sete milhões de euros".



No referido email, Guilherme Pinheiro e João Filipe Lobão comprometem-se a pagar a dívida do Sporting à Gestifute em prestações, entre agosto deste ano e janeiro de 2020, recebendo o Sporting a totalidade da verba resultante da transferência do guarda-redes.



A Gestifute reafirma que foi o Sporting a procurar a empresa e que a transferência de Rui Patrício só não se concretizou porque, após o acordo fechado, Bruno de Carvalho exigiu 20 milhões.