Bruno e Bas Dost atenuam trauma do Sporting

Leões estiveram a perder, mas os golos do médio português e do avançado holandês (que bisou) permitiram somar os três pontos.

Por Mário Figueiredo | 01:30

Os regressados Bruno Fernades e Bas Dost foram os responsáveis pela reviravolta do marcador que ditou o triunfo do Sporting sobre o Moreirense, por 3-1, atenuando os traumas que a equipa tem vivido, desde as agressões em Alcochete.



Mas nem tudo foram rosas para os leões. A primeira contrariedade surgiu com a lesão de Viviano, ainda no aquecimento. Salin foi chamado à baliza e foi decisivo com duas defesas soberanas. Mas já lá vamos.



O Sporting não disfarçou os traumas da equipa, com uma pré-época atípica, em que os melhores reforços foram os regressos dos jogadores que tinham rescindido. Os traumas agudizaram-se com o golo de Heriberto, quando estavam decorridos 6 minutos.



A pressão leonina foi grande e notou-se alguma desorientação. A equipa não saía a jogar com a bola e cabia a Salin chutar para o meio-campo adversário.



Certo é que quem tem Bruno Fernandes tem magia e talento. E foi ele quem marcou o golo do empate com um remate cruzado, após passe de Ristovski.



O leão respirava de alívio e assumia o jogo. A equipa tentava acelerar processos mas falhava na finalização.



Na etapa complementar, Bilel criou vários problemas à defesa leonina. Nessa altura valeram as intervenções de Salin.



Peseiro já tinha dito que só os três pontos interessavam e arriscou. Fez entrar Raphinha e Jovane. A equipa mudou para melhor. Ganhou mais pulmão, velocidade e acutilância. A irreverência de Jovane resultou numa grande penalidade. Entrou na área e foi rasteirado por Heriberto. Chamado a converter o castigo, Bas Dost fez o 2-1.



Estava consumada a reviravolta, mas a história do jogo ainda não estava escrita. Raphinha, isolado, permitiu a defesa de Jonathan. Até que um chapéu de Bas Dost selou a vitória leonina. Um triunfo justo que apazigua alguns traumas.



"Equipa não pode jogar melhor"

José Peseiro mostrou-se naturalmente satisfeito com os três pontos conseguidos este domingo diante do Moreirense. "A equipa demonstrou caráter. Era preciso mostrar as garras de leão, ter vontade e capacidade de sofrimento. A equipa tem condições para jogar melhor mas neste momento não pode." admitiu.



O treinador dos leões aproveitou a conferência de imprensa para sublinhar o problema que tem em mãos desde o início da pré-época: "Temos a consciência do tempo que faltou na preparação, com muitos jogadores a chegarem a conta gotas e com pouco tempo para treinarem juntos. Não sou um treinador que gosta de ser pragmático mas é tempo de o ser."



Questionado sobre a ausência de Matheus Pereira na convocatória do primeiro jogo do campeonato, o técnico leonino foi perentório: "Tem potencial e isso é importante, mas só isso não chega. Ser titular no Sporting representa compromisso, responsabilidade e determinação." disse Peseiro.



"Fizémos um bom jogo"

"Estou satisfeito com a exibição. Ambas as equipas quiseram ganhar, nós fizemos um bom jogo, mas o Sporting foi um justo vencedor" disse Ivo Vieira, técnico do Moreirense, após a derrota em casa diante dos leões.



Matheus insatisfeito

"Há coisas que não dá para entender! Resta torcer da bancada", disse Matheus Pereira, no Twitter pessoal. O extremo brasileiro do Sporting ficou fora da convocatória de José Peseiro para o jogo de domingo em Moreira de Cónegos.