Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vieira e Bruno de Carvalho de costas voltadas no parlamento

Dirigentes não se cumprimentaram nem se falaram apesar de terem estado a poucos metros um do outro.

Por André Ferreira | 01:30

De costas voltadas, sem trocarem qualquer palavra ou cumprimento, Bruno de Carvalho e Luís Filipe Vieira, presidentes de Sporting e Benfica, respetivamente, ignoraram-se esta terça-feira na conferência parlamentar ‘Violência no Desporto’, realizada na Assembleia da República.



Bruno de Carvalho foi o primeiro a chegar. Pouco depois, às 09h57, chegou Luís Filipe Vieira. Os dois presidentes não se cruzaram à entrada e estiveram sempre longe de um possível cumprimento, mesmo estando separados apenas por três cadeiras.



Acompanhado por Nuno Saraiva (diretor de comunicação) e Rui Caeiro (membro do conselho diretivo e administrador da SAD), Bruno de Carvalho não interagiu com Luís Filipe Vieira (ver foto em cima), que se fez acompanhar por Nuno Gago e Rui Pereira. O FC Porto foi convidado para este evento, mas declinou.



A abertura da sessão ficou a cargo de Eduardo Ferro Rodrigues. De regresso ao ativo, o presidente da Assembleia da República, no seu discurso, alertou os dirigentes para o facto de "representarem, acima de tudo, uma história, uma comunidade de pessoas unidas por um ideal".



A manhã no Parlamento ficou marcada pelo longo depoimento de Bruno de Carvalho, que durou aproximadamente 17 minutos. "Se fosse presidente da Liga, uma coisa que proporia era que durante duas semanas os presidentes dos clubes não falassem", disse o líder leonino, salientando que "não é o que diz o presidente A ou B que traz violência".



Bruno faz "birra" ao ser silenciado

O momento não durou mais de 20 segundos e deixou Bruno de Carvalho a fazer... "birra". Depois de cerca de quatro minutos e meio a falar, o dirigente foi silenciado pelo moderador José Manuel Ribeiro.



"Estou quase a terminar. Vai tirar-me a palavra ao fim de quatro minutos?", questionou. A resposta foi imediata: "Tem 10 segundos." Bruno calou-se e com um toque... desligou o microfone.