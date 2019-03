Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno Fernandes apto para jogar em Chaves

Boas perspetivas para o médio do Sporting regressar antes do dérbi.

Por Mário Figueiredo | 09:07

Bruno Fernandes prosseguiu esta segunda-feira o tratamento às mazelas musculares, mas existem boas perspetivas de que possa dar o seu contributo à equipa no sábado, quando os leões defrontarem o D. Chaves para a Liga, apurou o CM.



No horizonte de Marcel Keizer está o embate com o Benfica, da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, onde os leões têm de recuperar de um resultado negativo de 2-1, na quarta-feira, dia 3 de abril.



A importância de Bruno Fernandes na estratégia do treinador da equipa do Sporting faz do médio uma peça fundamental.



Ainda a recuperar da fadiga muscular que lhe valeu a dispensa da seleção nacional, Bruno Fernandes verá a sua situação tratada com pinças, mas estará apto a jogar em Chaves, restando saber se na condição de titular ou de suplente para ser utilizado.



Será até uma forma de ganhar ritmo competitivo para o jogo mais importante da época. Os leões assumiram que o objetivo é ganhar a Taça de Portugal, já que estão a oito pontos da liderança da Liga que é partilhada pelo Benfica e FC Porto e a três do Sp. Braga que ocupa o terceiro lugar.



Assim, os leões continuam a lutar pelo pódio e é por isso que Bruno Fernandes será importante em Chaves.



Além de Bruno Fernandes, Keizer também deverá contar com Bas Dost. O goleador holandês foi alvo de um trabalho intensivo, no qual foi feito um reforço muscular e foi trabalhada a componente psicológica.



Bas Dost cumpre um jejum de golos há quatro jogos. Ou seja, não marca há mais de um mês. A última vez foi que festejou foi frente ao Sp. Braga (bisou no triunfo por 3-0 dos leões).