Bruno Fernandes dá nega ao Benfica

Águias acenaram com um ordenado milionário e uma cláusula a assumir o pagamento de uma possível indemnização.

Por Tânia Laranjo | 10:08

Bruno Fernandes recusou uma proposta milionária do Benfica e está a negociar com o Sporting a sua saída, prescindindo da rescisão de contrato com justa causa que tinha alegado, após a invasão e as agressões na academia de Alcochete, apurou o CM.



O Benfica tinha tentado contratar o jogador leonino, com um salário milionário e uma cláusula em que se comprometia a pagar a totalidade do valor de qualquer indemnização que tivesse de pagar ao Sporting, se a Justiça determinasse que não tinha razões para alegar a justa causa na rescisão do contrato.



Certo é que o médio bateu com a porta à proposta do rival e está a negociar com o Sporting para poder sair. Sousa Cintra, atual presidente da SAD, está a apelar ao coração do jogador para que este permaneça em Alvalade, apurou o CM. Mas não avança com mais dinheiro.



Contudo, o jogador admite tirar a rescisão de contrato com justa causa e a ação complementar em que pedia uma indemnização de 10 milhões de euros aos leões. Está disposto a negociar com o Sporting a saída, de forma a que os leões sejam ressarcidos numa futura venda. Uma verba que será sempre muito abaixo da cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, a maior de um jogador a alinhar em Portugal. Há vários interessados, entre eles, o espanhóis do Atl. Madrid que podem avançar com uma verba a rondar os 30/40 milhões de euros.



Segundo apurou o CM, Bruno Fernandes está também a ser alvo de pressão familiar. A família não pretende continuar a viver em Lisboa, pois não se sente segura e teme um novo ataque dos adeptos. Aliás, após as agressões na academia de Alcochete partiram de imediato para o Porto.



Independentemente do clube para onde vá, Bruno Fernandes terá uma cláusula anti-rival e não poderá ingressar no Benfica. Algo, que não afetará as negociações em curso, pois o atleta já recusou o clube da Luz. Bruno Fernandes foi um dos jogadores revelação da Liga e foi convocado para o Mundial.



Dias Ferreira anuncia candidatura

Dias Ferreira vai candidatar-se à liderança do Sporting Clube de Portugal. Sabe o CM que o ex-vice-presidente leonino vai anunciar a sua decisão amanhã. Contactado pelo nosso jornal o antigo presidente da Mesa da Assembleia Geral não quis confirmar a informação.

Para já oficialmente só Frederico Varandas formalizou a candidatura. Dionísio Castro, Fernando Tavares Pereira e o próprio Bruno de Carvalho perfilam-se para avançar.



Trio faz exames médicos

Bruno César, Jonathan Silva e Lumor realizaram os testes médicos com vista ao arranque da nova temporada.

O trio dividiu o dia com testes na clínica e num hospital da capital, tal como os outros jogadores, já que os leões têm feito estes exames de forma faseada. Amanhã, já deverá ser conhecido o novo treinador, tal como Sousa Cintra prometeu, sendo que os treinos começam nessa altura em Alcochete.