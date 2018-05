Bruno Fernandes deu instruções à família para abandonar Lisboa

Continuidade no Sporting parece quase impossível.

No quadro apocalíptico ocorrido terça-feira na Academia do Sporting ouviu-se um desabafo doloroso de Bruno Fernandes, o melhor jogador da época do Sporting. "Foi um prazer estar com vocês!", disse o médio, de 23 anos, em jeito de despedida para os companheiros que o rodeavam.O internacional português, soube-se entretanto, deu instruções à família mais próxima para abandonar Lisboa e regressar ao Porto, avança o jornal Record desta quarta-feira A continuidade no Sporting parece, pois, quase impossível. É o principal ativo do Sporting e tinha uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.