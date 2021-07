Bruno Fernandes diz que Sporting é candidato a "ganhar todos os jogos"

Bruno Fernandes, antigo jogador do Sporting, disse hoje que os 'leões' são favoritos à conquista da Supertaça de futebol frente ao Sporting de Braga e que o clube deve seguir o caminho feito na última época.

"Acredito que o Sporting é o favorito no jogo da Supertaça frente ao Sporting de Braga", disse o médio numa conferência online promovida pela start up portuguesa RealFevr, elogiando a política que foi seguida pelo clube de Alvalade na última época e que culminou com o título de campeão nacional.

"A comunicação o ano passado foi perfeita e acho que devem manter o mesmo tom: ganhar o próximo jogo e todos aqueles em que vão estar presentes", disse Bruno Fernandes, evitando colocar os 'leões' no papel de favoritos à conquista da Liga portuguesa.

Já sobre a época no Manchester United, o médio luso lamentou a falta de conquistas na última temporada, mas afirmou que os 'red devils' vão encarar a nova época com energias renovadas e de olhos postos nos troféus.

"Como sempre, temos todas as possibilidades de vencer. Na última temporada não conseguimos qualquer troféu, mas o Manchester é sempre uma equipa de topo e a lutar por conquistar todas as provas em que está inserido. Podemos ou não conseguir, mas vamos fazer o melhor para ganhar tudo em que estamos envolvidos", concluiu o médio.