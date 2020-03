Bruno Fernandes eleito melhor jogador de fevereiro na liga inglesa

O internacional português Bruno Fernandes, médio do Manchester United, foi eleito melhor jogador do mês de fevereiro na liga inglesa, anunciou esta segunda-feira a Associação de Futebolistas Profissionais (PFA), que promoveu a votação.

No mês de estreia na 'Premier League', após ter sido contratado em janeiro ao Sporting, Bruno Fernandes tem sido figura em destaque nos 'red devils' e concorria ao prémio de melhor jogador de fevereiro com Marcos Alonso, Pierre-Emerick Aubameyang, Calvert-Lewin, Matt Doherty e Nick Pope.

Em fevereiro, em três jogos disputados no campeonato, o Manchester United empatou 0-0 com Wolverhampton e venceu o Chelsea (2-0) e o Watford (3-0), com o médio a contabilizar uma assistência e um golo.