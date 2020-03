Bruno Fernandes eleito o melhor jogador do mês da Liga inglesa

A transferência do ex-capitão leonino ficou fechada por 55 milhões de euros, mais um valor variável de 25 milhões por objetivos.

Bruno Fernandes foi eleito o melhor jogador do mês de fevereiro da Liga inglesa. Um feito digno de nota, pois o internacional luso apenas chegou à competição em janeiro. Desde agosto de 2008 que nenhum português arrecadava a distinção - o último tinha sido Deco, quando vestia a camisola do Chelsea.As exibições do médio, de 25 anos, ao serviço do Manchester United têm sido amplamente elogiadas. Prova disso é que Bruno Fernandes já tinha sido eleito o melhor do mês pelo clube e também pela Associação de Futebolistas Profissionais.Mal chegou a Old Trafford, o camisola 18 dos ‘red devils’ ganhou o estatuto de titular indiscutível e tem sido uma das figuras de destaque na equipa de Solskjaer. Em nove jogos pelos ingleses, marcou três golos e fez quatro assistências."Desde pequeno que o meu sonho era estar aqui. Quando chegas a um clube novo queres sempre marcar, o primeiro golo é especial. Estou contente com o meu arranque, mas quero dar ainda mais", disse esta segunda-feira o internacional português, que bateu a concorrência de Marcos Alonso (Chelsea), Aubameyang (Arsenal), Calvert-Lewin (Everton), Matt Doherty (Wolverhampton) e Nick Pope (Burnley).Bruno Fernandes viajou para Inglaterra no final de janeiro e protagonizou a maior venda realizada pelo Sporting.