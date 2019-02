Bruno Fernandes: "Estou quase a perder a aposta com o presidente"

Médio e os 12 amarelos vistos até ao momento nesta época no Sporting.

Bruno Fernandes revelou que está a perder a aposta com Frederico Varandas relativamente ao número de cartões amarelos visto nesta temporada. Até ao momento, o médio do Sporting foi admoestado em 12 ocasiões e admitiu que o seu temperamento o teu prejudicado.



"Sou um pouco emotivo e estou perto de perder a aposta com o presidente, infelizmente", comentou o internacional português durante a conferência de antevisão ao jogo de 5.ª feira com o Villarreal, quando questionado sobre se a braçadeira lhe traz mais responsabilidade: "é uma braçadeira com um peso grande pelo clube que é. Já me sentia capitão de equipa, como todos os outros. Tínhamos um leque de capitães muito bom e todos estamos preparados para envergar a braçadeira."



Em grande forma, já com 21 golos apontados na presente época, Bruno Fernandes pode vir a receber um aumento salarial mas admitiu desconhecer qualquer proposta de renovação: ""Já falei algumas vezes sobre o assunto. Quando regressei, voltei com as mesmas condições. Sinto-me lisonjeado se for verdade, mas ainda ninguém falou comigo sobre o assunto."



O inesperado 3x4x3 utilizado diante do Sp. Braga surpreendeu quem está de fora, mas Bruno Fernandes garante que as coisas são trabalhadas em Alvalade: "o míster já tinha falado connosco para podermos jogar assim algumas vezes. Acredito que o míster faz as escolhas táticas em função dos jogadores e jogos. Sentimo-nos bem nas posições e mais importante são os resultados."