Bruno Fernandes isola-se na liderança dos melhores marcadores da Liga Europa ao garantir Manchester United nas meias-finais

O Manchester United, com um golo de Bruno Fernandes, e o Inter de Milão apuraram-se hoje para as meias-finais da Liga Europa de futebol, depois de baterem Copenhaga, após prolongamento, e Bayer Leverkusen, respetivamente.

Já no prolongamento do encontro disputado em Colónia, o médio português deu o triunfo aos 'red devils', aos 95 minutos, na marcação de uma grande penalidade, isolando-se na frente da lista dos melhores marcadores da prova, com sete golos.

Em Dusseldorf, o Inter de Milão assegurou o apuramento com um triunfo sobre o Bayer Leverkusen, por 2-1, com golos de Barella (15 minutos) e Lukaku (21), com Havertz (25) a reduzir para os 'carrascos' do FC Porto nos 16 avos de final.





Bruno Fernandes isola-se na liderança dos melhores marcadores da Liga Europa



Bruno Fernandes isolou-se esta segunda-feira no topo dos melhores marcadores da presente edição da Liga Europa. Ao marcar, de penálti, frente ao Copenhaga, o médio português do Manchester United apontou o seu 7.º golo na competição, 2.º com a camisola dos 'red devils', ele que havia marcado por cinco vezes na fase de grupos da prova com a camisola do Sporting.



Com este golo, Bruno Fernandes deixou para trás um quinteto que soma seis golos marcados e é formado por Kamada (Frankfurt), Sporar (Sporting), Morelos (Rangers), Visca (Basaksehir) e Diogo Jota (Wolverhampton), sendo que apenas o português que joga na equipa inglesa treinada por Nuno Espírito Santo continua em prova.