Bruno Fernandes leva a melhor sobre Cancelo e Rúben Dias na Liga inglesa

O United derrotou este domingo (2-0) o City no dérbi de Manchester e impediu a equipa de Pep Guardiola de dilatar ainda mais a vantagem na frente e de obter a 22ª vitória seguida na temporada (todas as competições).





Bruno Fernandes levou a melhor sobre Cancelo e Rúben Dias (Bernardo Silva não saiu do banco) e voltou a ser decisivo para os ‘red devils’. Logo aos 2’ marcou de penálti (16 na Liga e 23 na época) o primeiro da partida. O Man. City teve mais posse de bola, mais remates, mas acabou por ser o rival a matar o jogo, já no segundo tempo, por intermédio do lateral-esquerdo Luke Shaw.