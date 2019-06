Bruno Fernandes não descarta Inter de Milão

O Inter entrou na corrida pela contratação de Bruno Fernandes e conta com João Mário para agilizar o negócio.Bruno Fernandes fez carreira em Itália, notabilizando-se ao serviço da Sampdoria, de onde se transferiu para o Sporting. É um conhecedor do futebol italiano e encaixa no perfil que o Inter pretende.Um jogador que dispense o habitual tempo de adaptação de forma a tornar a equipa mais competitiva para combater a hegemonia da Juventus."Inter? Não sei de nada. A imprensa tem de criar alguma agitação para vender. Estou tranquilo, represento um grande clube e não estou à procura de sair. Se surgir uma oportunidade irrecusável, falarei com o Sporting", disse Bruno Fernandes à televisão SportMediaSet.O jogador não escondeu o orgulho de ser falado para um clube com a grandeza do Inter."Passei um ótimo período em Itália, continuo a acompanhar o campeonato italiano, tanto o Inter como as restantes equipas. Não sei se o interesse é verdadeiro, mas o Inter é uma grande equipa, com história. E vai ter um grande treinador [Conte], que fez história na Juventus e um bom trabalho na seleção", disse o médio que é também cobiçado pelo Tottenham, que lidera a corrida à sua contratação.O avançado holandês Bas Dost está no mercado e já há alguns interessados, mas o valor das propostas continuam muito abaixo dos 20 milhões de euros exigidos por Frederico Varandas.