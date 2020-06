Bruno Fernandes nas 'meias' da Taça de Inglaterra

O Manchester United garantiu este sábado presença nas meias-finais da Taça de Inglaterra ao bater fora de portas o Norwich por 2-1, no prolongamento.









Com Bruno Fernandes e Diogo Dalot no onze titular, os ‘red devils’ suaram para ultrapassar aquele que é o último classificado da Premier League. O Man. United chegou à vantagem por Ighalo aos 51’, mas o Norwich empatou, num remate de meia distância de Cantwell.

O encontro seguiu para prolongamento, já com a equipa orientada por Solskjaer a jogar em vantagem, depois da expulsão do central Klose. Com Bruno Fernandes em destaque (Dalot saiu aos 63’), não tanto pelo que jogou mas pela disponibilidade física que apresentou, os ‘red devils’ chegaram à vantagem , num golo pleno de oportunidade do central Maguirre, já nos instantes finais da partida.





Os restantes semifinalistas decidem-se hoje nos jogos Sheffield United-Arsenal, Leicester-Chelsea e Newcastle-Man. City.